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Журналист Карлссон: аргументы в пользу ЧМ-2021 в Беларуси — старая чушь. Так делал Гитлер

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Журналист Карлссон: аргументы в пользу ЧМ-2021 в Беларуси — старая чушь. Так делал Гитлер
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель шведского портала Hockey Sverige Монс Карлссон призвал европейские хоккейные федерации поддержать бойкот проведения чемпионата мира по хоккею в Минске.

«В хоккее сейчас своя «спортивная стирка». Когда весь хоккейный мир закрылся из-за пандемии, в Беларуси продолжали играть как ни в чём ни бывало. Лукашенко сказал, что спорт и особенно хоккей — лучшее лекарство от вируса. Но спорт, и особенно хоккей — лучшее лекарство и от постоянно негативного имиджа, который существует у него и его страны. Понятны причины, по которым ФИФА, ИИХФ и другие федерации проводят соревнования в Беларуси, России, Катаре и других сомнительных странах, — они гарантируют невероятные условия, а спорт расширяет свою аудиторию.

«Спортивная стирка» — это старый приём, когда спортивное мероприятие используется для укрепления репутации или бренда во всём мире. Здесь нет ничего нового. Адольф Гитлер уже делал такое на берлинской Олимпиаде 84 года назад. Аргументы в пользу проведения ЧМ-2021 в Беларуси — всё та же старая чушь», — считает Карлссон.

Европа в истерике. Лукашенко сравнили с Гитлером, а ЧМ могут отдать Канаде
Пока правление ИИХФ заседает, европейская пресса палит по Беларуси из всех орудий, не стесняясь в выражениях.
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