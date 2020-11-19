Федерация хоккея Латвии: у Риги никто не собирается отбирать чемпионат мира, опасений нет
Федерация хоккея Латвии планирует на следующей неделе организовать заседание правления, на котором будут обсуждены перспективы проведения ЧМ-2021.
«Звонка из ИИХФ пока не было, мы ждём решения международной федерации. Латвийская сторона по-прежнему работает без опасений, потому что у Риги никто не планирует отбирать чемпионат мира. Думаю, после того как закончится совещание в Международной федерации хоккея, мы получим более детальные рекомендации. Нам нужно знать аргументы, принятые решения, и после этого мы сможем планировать следующие шаги. Все решения по поводу чемпионата мира находятся под контролем ИИХФ», — заявил генеральный секретарь федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.
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