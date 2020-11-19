Apollo: чтобы провести весь ЧМ в Латвии, нужно ещё € 5 млн. Власти могут выделить € 1 млн

Стали известны условия, на которых проведение ЧМ-2021 может быть полностью перенесено на территорию Латвии.
«В настоящее время требованиям чемпионата мира соответствует только «Арена Рига», но в конце октября руководитель организатора чемпионата Hokeja akademija Эдгарс Бунцис отметил, что при необходимости можно модернизировать ещё один стадион — для этого потребуется около четырёх месяцев. Вторым стадионом может стать арена Elektrum, где можно установить хоккейную площадку. Кроме этого, на стадионе «Даугава» готовится комплекс с двумя тренировочными катками.
Предполагается, что организация рижской части чемпионата мира будет стоить около € 8 млн, но проведение всего турнира на территории Латвии потребует дополнительно € 5 млн. Изначально планировалось, что 90% от суммы в € 8 млн покроют доходы от продажи билетов, но неясно, смогут ли болельщики присутствовать на трибунах из-за пандемии. Правительство Латвии выделило на проведение турнира € 1,3 млн, и, по неофициальным оценкам, к этой сумме может быть добавлен ещё 1 € млн», — отмечает издание Apollo.
Напомним, что изначально турнир должен был проходить в Риге и Минске. В Латвии должна была играть группа В, которую составят сборные Канады, Латвии, Финляндии, Норвегии, Германии, Италии и Казахстана. Планировалось, что полуфиналы и финал турнира пройдут в Минске.
- 19 ноября 2020
-
12:55
-
12:30
-
12:15
-
11:30
-
10:15
- 18 ноября 2020
-
21:21
-
19:48
-
18:01
-
16:23
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
14:35
- 16 ноября 2020
-
16:41
- 13 ноября 2020
-
13:10
- 12 ноября 2020
-
15:05
- 11 ноября 2020
-
13:20
-
12:29
-
11:10
- 10 ноября 2020
-
17:45
- 4 ноября 2020
-
13:23
-
12:41
- 31 октября 2020
-
14:21
- 29 октября 2020
-
13:10
-
12:00
- 28 октября 2020
-
18:10
-
15:36
-
13:30
- 27 октября 2020
-
14:21
- 26 октября 2020
-
13:17
- 8 октября 2020
-
14:47
- 25 сентября 2020
-
12:01
- 17 сентября 2020
-
19:45
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22