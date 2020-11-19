Вудкрофт: после побед на выезде разрешил игрокам выпить по банке пива. Кто-то выпил больше

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о своём возвращении в расположение команды.
«Чувствую себя уже лучше. Тест показал, что у меня появились антитела. Вирус для нас остался в прошлом. Я очень рад вернуться к работе, хочется продолжить тот победный путь, на котором мы были. Счастлив находиться здесь.
Команда провела невероятную работу в выездной серии: шесть из шести очков, прекрасный результат. Мне очень понравилось, что мы готовы к таким сложным выездным сериям, готовы показывать сильный хоккей в каждой игре. Во время таких выездов очень тяжело не только физически, но и ментально. У ребят был дополнительный выходной, чтобы восстановиться. Сегодня они хорошо проявили себя на утренней раскатке, мы готовы играть и побеждать.
После трёх побед на выезде разрешил игрокам выпить на обратном пути по баночке пива. Думаю, что есть несколько ребят, кто выпил чуть больше. Но в команде все профессионалы, у них есть ответственность, поэтому знают свои лимиты в этом плане. КХЛ – это сильная лига, играть в ней тяжело. Когда есть момент, чтобы насладиться победой — нужно воспользоваться этим. Ребята заслужили отдых, поэтому мы довольны, они тоже довольны. Всё в порядке», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.
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