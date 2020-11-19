Кляйн: в мужской команде больше работы, так как девушки многие вещи делают самостоятельно

Сервисмен «Куньлунь Ред Стар» Стефани Кляйн рассказала о работе в мужском коллективе. Кляйн стала менеджером по экипировке в «Куньлуне» из-за коронавируса у сервисмена Дмитрия Сафонова. Стефани работает в системе китайского клуба с 2017 года.
«Так получилось, что когда меня вызвали, команда была на выезде. Мне пришлось восемь часов добираться на машине. На тренировке я со всеми встретилась. Тот день перед моим первым матчем был очень длинным и утомительным! Но все равно крайне запоминающимся.
В мужской команде на мне чуть больше обязанностей, так как девушки многие вещи делают самостоятельно. Мужчины же постоянно спрашивают о чём-то. Но это нормально, я в команде для того, чтобы обеспечить им максимальный комфорт и позволить сосредоточиться только на игре. В целом, я бы сказала, что выполняю одну и ту же работу что в мужской, что в женской команде», — цитирует Кляйн Sport24.
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