Мёрфи: если взглянуть на ростер минского «Динамо», можно легко понять, почему я здесь

Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи прокомментировал подписание контракта с белорусским клубом.

«Если взглянуть на ростер команды, можно легко понять, почему я оказался здесь. Сильные легионеры, канадский тренер, который знает, как использовать меня, молодые и перспективные белорусские игроки. Я недолго думал о переходе. Сейчас же хочется скорее показать себя в деле.

Впечатлило то, что большинство белорусских ребят очень хорошо говорят по-английски. Конечно, я больше общаюсь с североамериканцами, но практически каждый белорус может поддержать разговор. Минск — красивый город! Я уже немного прогулялся по Минску, мне нравится быть здесь, хочу скорее начать играть», — цитирует Мёрфи Hockey.by.