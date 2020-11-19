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Мёрфи: если взглянуть на ростер минского «Динамо», можно легко понять, почему я здесь

Мёрфи: если взглянуть на ростер минского «Динамо», можно легко понять, почему я здесь
Хоккей / КХЛ 0

Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи прокомментировал подписание контракта с белорусским клубом.

«Если взглянуть на ростер команды, можно легко понять, почему я оказался здесь. Сильные легионеры, канадский тренер, который знает, как использовать меня, молодые и перспективные белорусские игроки. Я недолго думал о переходе. Сейчас же хочется скорее показать себя в деле.

Впечатлило то, что большинство белорусских ребят очень хорошо говорят по-английски. Конечно, я больше общаюсь с североамериканцами, но практически каждый белорус может поддержать разговор. Минск — красивый город! Я уже немного прогулялся по Минску, мне нравится быть здесь, хочу скорее начать играть», — цитирует Мёрфи Hockey.by.

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