Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл рассказал о восстановлении после перенесённой операции на колене.
«Я хорошо себя чувствую. Я начал кататься в начале августа дома в Чехии. Сейчас я катаюсь уже три раза в неделю. С коленом всё в порядке. Я мог бы играть прямо сейчас. Не вижу проблем с этим, чувствую себя уверенно.
Но есть и дополнительные плюсы. У меня есть время, чтобы стать ещё сильнее, лишний раз убедиться, что всё в полном порядке. У меня есть время, чтобы подготовиться, мне не нужно торопиться. Уверен, что буду готов, если мы начнём играть в январе», — цитирует Гертля пресс-служба НХЛ.
Томаш получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:5). В минувшем сезоне в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ Гертл набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-18».
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