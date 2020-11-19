И. Воробьёв — о Чибисове: нельзя удаляться за 30 секунд до сирены

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2 ОТ). Автором победной шайбы стал чешский нападающий хозяев Гинек Зогорна, реализовавший в овертайме удаление Андрея Чибисова, тем самым оформив дубль.

«Два периода мы были однозначно лучше, но по такой игре одна заброшенная шайба – это очень мало. Конечно, удаление Андрея Чибисова на последней минуте основного времени – это ключевой момент матча. Нельзя удаляться за 30 секунд до сирены», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Амур» сыграет на выезде со СКА. В свою очередь «Магнитка» на домашнем льду примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 ноября.