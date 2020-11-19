Т. Зогорна: рад за брата, сделавшего дубль. Гинек понимает, что забрасывает не так много

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ). Автором победной шайбы стал чешский нападающий хозяев Гинек Зогорна, реализовавший в овертайме удаление Андрея Чибисова, тем самым оформив дубль.

«У нас была четвёртая игра домашней серии, и мы начали её очень хорошо. Выполняли то, о чём разговаривали с тренером в раздевалке. У нас есть проблема, что во втором периоде мы играем не так плотно и жёстко, совершаем ошибки. Поэтому и проиграли этот отрезок. Рад, что в овертайме добыли победу.

Почему так активны в начале? Мы хотим показать сопернику, что хотим выиграть, что мы здесь хозяева. Гинек молодец, он понимает, что забрасывает не так много, он это тоже понимает. Рад за брата, что сегодня он сделал дубль. Но самое главное, что сегодня победила команда», — цитирует Зогорну пресс-служба КХЛ.