Даниил Тарасов оправился от травмы и тренировался во втором звене московского «Динамо»
Рекордсмен московского «Динамо» по голам в КХЛ нападающий Даниил Тарасов оправился от травмы и вернулся к тренировочном процессу бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба во «ВКонтакте».
На опубликованных фотографиях с утренней раскатки перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» видно, что Даниил тренировался во втором звене команды с Теэму Пулккиненом и Оскаром Линдбергом.
В свою очередь занимавший место второго крайнего нападающего в легионерском сочетании Владимир Брюквин был переведён в четвёртую тройку нападения к Илье Шипову и Егору Брызгалову.
Сегодня, 19 ноября, команда Владимира Крикунова на домашнем льду сыграет с рижским «Динамо». Этим матчем бело-голубые завершат домашнюю серию встреч.
Тарасов: Крикунов сказал, что в интересах команды надо играть в тройке с иностранцами
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