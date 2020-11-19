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Даниил Тарасов оправился от травмы и тренировался во втором звене московского «Динамо»

Даниил Тарасов оправился от травмы и тренировался во втором звене московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рекордсмен московского «Динамо» по голам в КХЛ нападающий Даниил Тарасов оправился от травмы и вернулся к тренировочном процессу бело-голубых, сообщает пресс-служба клуба во «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях с утренней раскатки перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» видно, что Даниил тренировался во втором звене команды с Теэму Пулккиненом и Оскаром Линдбергом.

В свою очередь занимавший место второго крайнего нападающего в легионерском сочетании Владимир Брюквин был переведён в четвёртую тройку нападения к Илье Шипову и Егору Брызгалову.

Сегодня, 19 ноября, команда Владимира Крикунова на домашнем льду сыграет с рижским «Динамо». Этим матчем бело-голубые завершат домашнюю серию встреч.

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