Шведский тренер: может быть, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия объявят общий бойкот ЧМ?
Известный шведский тренер Лейф Боорк прокомментировал ситуацию вокруг возможного переноса чемпионата мира из Беларуси по политическим причинам.
«Может быть, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия примут совместное решение бойкотировать чемпионат мира в Беларуси? ИИХФ усложняет решение спортивных проблем. Мне бы хотелось видеть, какую позицию занимают лидеры «тре крунур» относительно проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси», — отметил Боорк в своём «твиттере».
Боорк работал главным тренером шведских клубов «Юргорден», «Брюнас» и «Альмтуна», был тренером сборной Норвегии и женской сборной Швеции, работал телевизионным комментатором. Был уволен из женской сборной Швеции после Олимпиады-2018 из-за обвинений в запугивании игроков.
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