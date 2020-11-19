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Шведский тренер: может быть, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия объявят общий бойкот ЧМ?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шведский тренер: может быть, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия объявят общий бойкот ЧМ?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Известный шведский тренер Лейф Боорк прокомментировал ситуацию вокруг возможного переноса чемпионата мира из Беларуси по политическим причинам.

«Может быть, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия примут совместное решение бойкотировать чемпионат мира в Беларуси? ИИХФ усложняет решение спортивных проблем. Мне бы хотелось видеть, какую позицию занимают лидеры «тре крунур» относительно проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси», — отметил Боорк в своём «твиттере».

Боорк работал главным тренером шведских клубов «Юргорден», «Брюнас» и «Альмтуна», был тренером сборной Норвегии и женской сборной Швеции, работал телевизионным комментатором. Был уволен из женской сборной Швеции после Олимпиады-2018 из-за обвинений в запугивании игроков.

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