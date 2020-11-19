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«Спартак» объявил состав на выездную серию

«Спартак» объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. Столичному клубу предстоит встретиться с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и «Сочи». На выездную серию отправилось 26 хоккеистов.

Вратари: Александр Трушков, Юлиус Гудачек, Никита Беспалов;

Защитники: Евгений Кулик, Юрий Козловский, Яков Рылов, Андрей Зубарев, Дамир Мусин, Александр Никишин, Никита Соколов, Артём Сериков, Алексей Гришин;

Нападающие: Анатолий Никонцев, Илья Зубов, Сергей Широков, Йори Лехтеря, Лукаш Радил, Мартин Бакош, Артём Фёдоров, Михаил Юньков, Роман Любимов, Максим Цыплаков, Максим Майоров, Илья Талалуев, Антон Злобин, Илья Аркалов.

20 ноября красно-белые сыграют в Уфе с «Салаватом Юлаевым», 22 ноября — в Нижнекамске с «Нефтехимиком», 24 ноября — в Сочи.

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