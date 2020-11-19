«Металлург» забил четыре гола в последних трёх матчах, совершив 116 бросков по воротам

Сегодня, 19 ноября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Сергея Светлова.

Чешский вратарь «Амура» Марек Лангхамер отразил 36 бросков. В свою очередь гости второй матч кряду завершили с одной заброшенной шайбой в основное время. 15 ноября уральский клуб в гостях уступил «Сибири» (2:3), а 17 ноября «Магнитка» в серии буллитов одолела «Барыс» (2:1 Б). Таким образом, лишь четыре броска «Металлурга» из последних 116 оказались голевыми.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» сыграет на выезде со СКА, а «Металлург» на домашнем льду примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 ноября.