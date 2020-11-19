Чемпионка Украины по хоккею создала петицию, требуя переноса ЧМ из Беларуси

Чемпионка Украины по хоккею Юлия Аббасова создала петицию на сайте change.org, в которой призывает Международную федерацию хоккея (ИИХФ) перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси. В настоящий момент петицию подписали более 40 тыс. человек.
«Я, Юлия Аббасова, гражданка Беларуси, чемпионка Украины по хоккею среди женщин, обращаюсь с просьбой запретить Беларуси быть страной—хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года в связи с ужасными политическими репрессиями, происходящими в стране в настоящее время и вызванными фальсификацией выборов.
В этот самый момент, когда вы читаете это письмо, тысячи мирных белорусов, мужчин и женщин, независимо от их возраста, профессии и материального положения, подвергаются серьёзным избиениям и пыткам. Забудьте здесь о правилах честной игры», — указано в петиции.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
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