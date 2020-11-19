П. Форсберг: судя по ситуации, ехать в Беларусь на ЧМ будет неуместно
Знаменитый в прошлом игрок «Колорадо Эвеланш», двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Петер Форсберг прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира в Минске.
«Судя по той ситуации, которая складывается, ехать в Беларусь и играть там чемпионат мира, будет неуместно. Но я слежу только за тем, что пишут в СМИ, другой информацией не владею», — приводит слова Форсберга Aftonbladet.
После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.
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