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НХЛ отправила профсоюзу проект календаря регулярного чемпионата из 60 матчей

НХЛ отправила профсоюзу проект календаря регулярного чемпионата из 60 матчей
Хоккей / НХЛ 0

Руководство Национальной хоккейной лиги в ближайшее время примет решение о дате начала и расписании следующего сезона, сообщает New York Post.

По информации источника, предварительное расписание cокращённого регулярного чемпионата из 60 матчей было отправлено в профсоюз игроков (НХЛПА) для рассмотрения в течение 48 часов. Между лигой и профсоюзом также ведутся переговоры в отношении формата, расписания и протокола здоровья на сезон-2020/2021.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.

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