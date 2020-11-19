Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» потерпел третье поражение кряду, уступив «Авангарду»

«Барыс» потерпел третье поражение кряду, уступив «Авангарду»
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Денис Зернов, в активе которого дубль и одна результативная передача. Три очка в составе победителей набрал Рид Буше (0+3). Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 26 бросков.

Это поражение стало для казахстанского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» 23 ноября в Балашихе — с казанским «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Зернов (Покка, Бобков) – 04:27' (5x5)   0:2 Якупов (Каски, Буше) – 08:09' (5x5)   1:2 Лилья (Хитерингтон, Шалапов) – 11:47' (5x5)   1:3 Емелин (Зернов, Буше) – 16:03' (5x5)   1:4 Семёнов (Хохлачёв, Емелин) – 38:03' (5x5)   2:4 Гурков (Хитерингтон, Асетов) – 45:16' (5x5)   2:5 Зернов (Буше) – 53:57' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020