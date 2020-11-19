«Барыс» потерпел третье поражение кряду, уступив «Авангарду»

Омский «Авангард» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Денис Зернов, в активе которого дубль и одна результативная передача. Три очка в составе победителей набрал Рид Буше (0+3). Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 26 бросков.

Это поражение стало для казахстанского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» 23 ноября в Балашихе — с казанским «Ак Барсом».