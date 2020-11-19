Аскаров установил новый рекорд СКА для вратарей моложе 19 лет

Голкипер СКА Ярослав Аскаров в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:1) установил новый клубный рекорд по времени без пропущенных шайб для вратарей моложе 19 лет, сообщает пресс-служба «армейцев».

Серия Аскарова составила 144 минуты и 41 секунду. Ранее рекорд принадлежал Евгению Белошейкину, который в ноябре 1983 года не пропускал порядка 135 минут. Ярослав улучшил свой личный рекорд более чем на пятьдесят минут. В начале ныненего сезона в его активе была серия из 91 минуты и 40 секунд без пропущенных шайб.

СКА занимает второе место в турнирной таблице в Западной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах. Следующую встречу «армейцы» проведут дома, в Санкт-Петербурге, с хабаровским «Амуром».