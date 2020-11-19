Александр Крылов рассказал, как Омск получил получил право проведения матчей МЧМ-2023

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал, как Омск получил получил право проведения матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Недавно был в Омске с рабочим визитом, в том числе посетил стройку. Она идёт по графику, даже немного опережаем. Сейчас там закончено свайное поле, мы учли все ошибки прошлого строительства, и нет никаких сомнений, что арена простоит долго. Сдача арены — сентябрь 2022 года.

Когда случилась беда со стадионом, мы ощущали, что нам не подняться с колен. «Газпромнефть» не смог бы построить дворец для команды КХЛ. Нам нужно было найти деньги, и мне пришла идея в голову попробовать разделить МЧМ с Новосибирском. Я по-хорошему продал эту идею Рене Фазелю, он меня поддержал. Далее я заручился поддержкой ФХР, Геннадий Тимченко проявил участие в этом согласовании. Оставалось только договориться с Новосибирском, и здесь огромная благодарность губернатору Андрею Травникову, который вошёл в положение. Таким образом, мы практически с нуля получили возможность построить стадион и провести молодёжный чемпионат мира», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».