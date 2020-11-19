Крылов – о праздновании юбилея омского хоккея: спасибо «Динамо», что пошли нам навстречу

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал, как клуб будет праздновать 70-летие омского хоккея.

«Празднование юбилея омского хоккея на стадионе «Динамо»? В первую очередь мы думали о том, что праздник не может быть без зрителей. Кроме как в Москве, их сейчас невозможно собрать на хоккей нигде. Выбрали «ВТБ-Арену» потому, что она является самой современной и находится в центре Москвы. Спасибо «Динамо», что пошли нам навстречу.

Не хочу раскрывать все секреты, но поверьте, что мы организуем для наших болельщиков большой праздник. Мы подготовили новую юбилейную форму, в которой команда сыграет с «Ак Барсом». По просьбам болельщиков мы вернули на неё крылья на рукава. Надеюсь, она станет фартовой», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».