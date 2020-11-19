Михайлис: «Барыс» психологически не готов к борьбе, к движению

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:5).

«В первом периоде команда соперника превосходила нас в движении, в борьбе. Где-то у нас была потеря концентрации в каких-то моментах, ждали, что «Авангард» быстро уходит в контратаку, подключается третий, четвёртый игрок. Второй, третий периоды — где-то, может, мы выровняли ситуацию, опять же, было желание исправить ход игры, счёт. В каких-то моментах это у нас получалось. Были неплохие позиционные атаки. В целом мы опять получали контратаку и пропускали голы.

Надо разговаривать с ребятами, показывать видео. Мы должны быть готовы к борьбе, к движению. Если внутренний характер проявляется, будешь и успевать, и сразу хорошие моменты будут создаваться. Пока, может, мы психологически не готовы к этому.

Игроки «Авангарда» более массивные. Опять же, где-то в движении на «пятаке они выигрывали позицию. Есть брать второй гол, то Йони Ортио отбирает, но игрок соперника остается без опеки. У нас также Якоб Лилья на пятаке подработал очень здорово, как и Дмитрий Гурков. На тренировках делаем упражнения, разговариваем. Практически все голы забиваются с линии, на пятаке. Нужно выигрывать позицию, будут голы, моменты.

Впечатление от новичков команды? Ждём от Фила Вароне больше движения. Пока он уступает в движении. Думаю, раскатится. Видно, что парень с головой, с руками. Как центральный нападающий, он выигрывал вбрасывания. Диллон Хетерингтон — защитник оборонительного плана. Жёсткий защитник. Наверное, нашей команде нужен такой игрок, который будет выигрывать единоборства», — приводит слова Михайлиса Sports.kz.