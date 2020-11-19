«Авангард» представил альтернативный вариант формы с крыльями на рукавах
ХК «Авангард» представил альтернативный вариант формы, в которой 23 ноября проведёт праздничный матч, приуроченный к 70-летию омского хоккея. Дизайн формы выполнен в традиционных чёрно-красных цветах. На свитера были возвращены крылья.
«Юбилейный сезон — отличный повод воссоздать ретрокомплект. Мы обещали болельщикам альтернативную форму и решили, что сделать это именно к юбилейному матчу, вернув крылья на игровые свитера, будет максимально уместно. Мы держим обещания и помним о прошлом, о нашей клубной истории», — сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Видео также можно посмотреть на официальной странице омского «Авангарда» в YouTube.
Крылов – о праздновании юбилея омского хоккея: спасибо «Динамо», что пошли нам навстречу
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