«Авангард» представил альтернативный вариант формы с крыльями на рукавах

ХК «Авангард» представил альтернативный вариант формы, в которой 23 ноября проведёт праздничный матч, приуроченный к 70-летию омского хоккея. Дизайн формы выполнен в традиционных чёрно-красных цветах. На свитера были возвращены крылья.

«Юбилейный сезон — отличный повод воссоздать ретрокомплект. Мы обещали болельщикам альтернативную форму и решили, что сделать это именно к юбилейному матчу, вернув крылья на игровые свитера, будет максимально уместно. Мы держим обещания и помним о прошлом, о нашей клубной истории», — сказал председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Видео также можно посмотреть на официальной странице омского «Авангарда» в YouTube.