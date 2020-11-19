Минское «Динамо» в овертайме обыграло ХК «Сочи»
Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Победу «Динамо» в овертайме принёс точный бросок Брэндона Козуна. По два очка в составе минского клуба набрали Шейн Принс (1+1) и Райан Спунер (0+2). Шайбы у «Сочи» забросили Сергей Шмелёв и Игорь Руденков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это четвёртая кряду победа белорусского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» в Минске — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 21 ноября.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Шмелёв (Стрёмвалль) – 05:06' (5x5) 1:1 Протас (Воронин) – 10:54' (5x5) 1:2 Руденков (Рундблад, Карьялайнен) – 56:51' (5x5) 2:2 Принс (Спунер, Менелл) – 59:49' (6x5) 3:2 Козун (Спунер, Принс) – 62:22' (4x3)
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