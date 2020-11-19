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Московское «Динамо» дома разгромило рижан, забросив шесть шайб. Яшкин оформил хет-трик

Московское «Динамо» дома разгромило рижан, забросив шесть шайб. Яшкин оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Дмитрий Яшкин — в его активе три гола и одна результативная передача. Три очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (1+2). Единственную шайбу у гостей забросил Зак Митчелл.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи 22 ноября в гостях встретятся с челябинским «Трактором», а рижане 21 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Шипачёв (Кагарлицкий, Яшкин) – 07:11' (5x5)   2:0 Яшкин (Шипачёв, Сергеев) – 10:49' (5x5)   2:1 Митчелл (Уайт, Липон) – 28:43' (5x5)   3:1 Яшкин (Хиетанен, Чайковски) – 31:11' (5x4)   4:1 Яшкин (Сергеев, Шипачёв) – 44:17' (5x3)   5:1 Миронов (Тарасов, Сергеев) – 44:42' (5x3)   6:1 Брызгалов (Волков, Пулккинен) – 46:02' (5x5)
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