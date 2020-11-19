Московское «Динамо» дома разгромило рижан, забросив шесть шайб. Яшкин оформил хет-трик

Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Дмитрий Яшкин — в его активе три гола и одна результативная передача. Три очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (1+2). Единственную шайбу у гостей забросил Зак Митчелл.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи 22 ноября в гостях встретятся с челябинским «Трактором», а рижане 21 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».