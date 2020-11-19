Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: Пулккинен в четвёртом звене забьёт столько же голов, что и с Линдбергом

Крикунов: Пулккинен в четвёртом звене забьёт столько же голов, что и с Линдбергом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (6:1).

«Мы хорошо настроились на рижское «Динамо». У нас непростые игры с ними получаются, поэтому ребята старались. Мы выиграли первый период, второй сыграли вничью, а в третьем соперника подвели удаления. Все ребята получили игровое время, молодому Зайцеву дали сегодня поиграть. Сегодня все молодцы.

Даже не знал, что повторил достижение Юрзинова. Спасибо, подсказал.

Нет большой проблемы с выбором крайних форвардов во втором звене. В это звено мы уже в ходе матча поставили Брюквина и Тарасова. Наверное, в таком виде они будут более продуктивны, чем с Пулккиненом. Пулккинен даже в четвёртом звене забьёт то же количество голов, что и с Линдбергом и Тарасовым.

Честно говоря, не было мысли выпустить Кузнецова. Игра шла, ребята старались. В конце матча динамовцы атаковали, пошли на атаку наших ворот, и решил дать Бочарову доиграть до конца», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Крикунов сравнялся с Юрзиновым по победам на посту главного тренера московского «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020