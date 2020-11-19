Крикунов: Пулккинен в четвёртом звене забьёт столько же голов, что и с Линдбергом

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (6:1).
«Мы хорошо настроились на рижское «Динамо». У нас непростые игры с ними получаются, поэтому ребята старались. Мы выиграли первый период, второй сыграли вничью, а в третьем соперника подвели удаления. Все ребята получили игровое время, молодому Зайцеву дали сегодня поиграть. Сегодня все молодцы.
Даже не знал, что повторил достижение Юрзинова. Спасибо, подсказал.
Нет большой проблемы с выбором крайних форвардов во втором звене. В это звено мы уже в ходе матча поставили Брюквина и Тарасова. Наверное, в таком виде они будут более продуктивны, чем с Пулккиненом. Пулккинен даже в четвёртом звене забьёт то же количество голов, что и с Линдбергом и Тарасовым.
Честно говоря, не было мысли выпустить Кузнецова. Игра шла, ребята старались. В конце матча динамовцы атаковали, пошли на атаку наших ворот, и решил дать Бочарову доиграть до конца», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 ноября 2020
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