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Скудра: удаления «50 на 50» судьи выписывали в одном направлении

Скудра: удаления «50 на 50» судьи выписывали в одном направлении
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с московским «Динамо» (1:6).

«Начали робко очень, первый период вообще не сыграли в тот хоккей, который хотели. Понятно, что в «Динамо» есть мастера, есть первое звено, с которым мы не справились, но именно наша робкая игра не дала нам зацепиться за этот матч.

Был момент, когда мы переломили ход игры, когда все стало получаться, но сомнительные удаления помешали. У нас 16 минут штрафа, и такие удаления «50 на 50» выписывали судьи в одном направлении, в этой ситуации выиграть у «Динамо» нереально», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи 22 ноября в гостях встретятся с челябинским «Трактором», а рижане 21 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».

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