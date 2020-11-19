Яшкин: без разницы, какой счёт. Есть вещи, которые прощать нельзя

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (6:1).

«Сыграли ответственно и сделали сегодня всё что хотели. Хороший результат. Всегда есть мысли замахнуться на покер, но игра складывается по-разному. Не сказал бы, что мы хорошо начали матч. Но выстояли после удаления, а дальше уже нормально сыграли в равных составах.

Да, можно сказать, что наше звено сегодня прорвало. В прошлых трёх матчах было очень много похожих моментов, но шайба не заходила.

Был заведённым в конце матча? В течение всей игры было несколько некрасивых эпизодов. И здесь без разницы, какой счёт, просто таких вещей прощать нельзя», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.