Яшкин: без разницы, какой счёт. Есть вещи, которые прощать нельзя
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (6:1).
«Сыграли ответственно и сделали сегодня всё что хотели. Хороший результат. Всегда есть мысли замахнуться на покер, но игра складывается по-разному. Не сказал бы, что мы хорошо начали матч. Но выстояли после удаления, а дальше уже нормально сыграли в равных составах.
Да, можно сказать, что наше звено сегодня прорвало. В прошлых трёх матчах было очень много похожих моментов, но шайба не заходила.
Был заведённым в конце матча? В течение всей игры было несколько некрасивых эпизодов. И здесь без разницы, какой счёт, просто таких вещей прощать нельзя», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» дома разгромило рижан, забросив шесть шайб. Яшкин оформил хет-трик
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