Судьи не засчитали гол «Торпедо» при счёте 4:5 в концовке 3-го периода матча с «Ак Барсом»

«Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в Казани и завершилась со счётом 7:5 (2:1, 2:1, 3:3) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Главные арбитры встречи Виктор Спирин и Станислав Раминг в концовке третьего периода при счёте 5:4 не засчитали шайбу форварда «Торпедо» Кирилла Уракова. В результате видеопросмотра судьи определили, что перед голом шайба покинула игровую площадку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья победа казанского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Торпедо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 ноября.
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