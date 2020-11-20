Скабелка: «Локомотив» отошёл от нашей структуры игры и перестал быть сконцентрированным

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (1:4).

«Разочарованы этим результатом. Второй матч подряд мы неплохо начинаем, создаём достаточное количество моментов, а соперник первым-вторым броском забивает. Отошли от нашей структуры игры, от того, что мы хотим видеть. Может быть мы, перестали быть достаточно сконцентрированными – позволяем соперникам иметь контратаки, откуда приходят и голы», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Это третий кряду проигрыш ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с «Сочи», а «Локомотив» в Ярославле — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 21 ноября.