Курри: удивило, что скорость игры заметно возросла. Из ложи не замечаешь таких вещей

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:1). На этой встрече специалист работал в должности исполняющего обязанности главного тренера клуба, подменяя Лаури Марьямяки.
«Команда была готова к этому матчу, это было видно с утра. Мы провели матч с хорошим движением, спасибо Андерсу Линдбеку — он подтащил в нужные моменты. Давно не тренировал, ребята сыграли здорово. Это был важный матч, и они хотели победить.
В свою очередь я просто пытался получить удовольствие от этой работы, было приятно быть снова так близко к самому хоккею. Меня удивило, что скорость игры заметно возросла. Когда смотришь матчи из ложи, то не замечаешь таких вещей. Главный тренер Лаури Марьямяки вернётся к работе в субботнем матче с «Сочи», — цитирует Курри пресс-служба КХЛ.
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