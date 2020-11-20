Буцаев: ЦСКА показал, почему является чемпионом
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4).
«Команду ЦСКА с победой. «Армейцы» показали, почему являются чемпионами. Местами мы неплохо с ними конкурировали, но с такой сильной командой нужно конкурировать все 60 минут. ЦСКА показал, как выигрывать нейтральные шайбы, выигрывать борьбу. Два из четырёх голов мы привезли себе сами из-за индивидуальных ошибок», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.
Это четвёртая кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 ноября в гостях встретится с минским «Динамо», а проигравший четвёртый матч подряд «Нефтехимик» 22 ноября в Нижнекамске — со столичным «Спартаком».
Буцаев — о 0:3 в матче с «Динамо»: второй период сломал для нас игру
- 20 ноября 2020
-
09:11
-
08:45
-
08:20
-
08:01
-
07:57
-
00:10
- 19 ноября 2020
-
23:56
-
23:39
-
23:00
-
22:54
-
22:47
-
22:29
-
22:15
-
21:47
-
21:45
-
21:39
-
21:35
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
20:58
-
20:44
-
20:40
-
20:17
-
20:00
-
19:54
-
19:41
-
19:29
-
19:02
-
18:44
-
18:31
-
17:58
-
17:45
-
17:14
-
17:00
Партнерский контент