Буцаев: ЦСКА показал, почему является чемпионом

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4).

«Команду ЦСКА с победой. «Армейцы» показали, почему являются чемпионами. Местами мы неплохо с ними конкурировали, но с такой сильной командой нужно конкурировать все 60 минут. ЦСКА показал, как выигрывать нейтральные шайбы, выигрывать борьбу. Два из четырёх голов мы привезли себе сами из-за индивидуальных ошибок», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.

Это четвёртая кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 ноября в гостях встретится с минским «Динамо», а проигравший четвёртый матч подряд «Нефтехимик» 22 ноября в Нижнекамске — со столичным «Спартаком».