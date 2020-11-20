Ставровский: Третьяк держал «Сочи» в игре до конца. Он хорошо прогрессирует

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3 ОТ).
«Хорошая игра с сильным соперником. «Динамо» играет быстро и организованно. Нам немного не хватило мастерства и солидности, будем над этим работать. Проиграли концовку матча. К сожалению, пока не удаётся зацепиться за результат. В чём отличался матч от разгрома с ЦСКА? Мы старались выполнять установку, терпели до конца очень много. Наверное, в этом.
Как оценю игру голкипера Третьяка и будет ли он играть в следующем матче? Максим здорово играл сегодня, держал нас в игре до конца матча. Он очень хорошо прогрессирует, это радует, но послезавтра будет послезавтра, пока не могу ответить на этот вопрос», – цитирует Ставровского пресс-служба клуба.
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