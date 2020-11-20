Второй номер драфта НХЛ — 2020 Байфилд останется в расположении сборной Канады на весь МЧМ

«Лос-Анджелес Кингз» дал принципиальное согласие на то, чтобы второй номер драфта НХЛ 2020 года защитник Куинтон Байфилд находился в расположении молодёжной сборной Канады вплоть до окончания МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Игрок обсудил этот вопрос с генменеджером «Кингз» Робом Блэйком и намерен участвовать в турнире, на котором канадцам предстоит защищать чемпионский титул.

НХЛ надеется начать новый сезон 1 января. Финал МЧМ намечен на 5 января. Тренировочный лагерь молодёжной сборной Канады начался 16 ноября и продлится до 13 декабря.

На минувшем драфте канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.