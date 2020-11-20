Вице-президент ИИХФ: бойкот ЧМ в одиночку не имеет смысла — для этого нужны разные страны

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал итоги двухдневного заседания правления этой организации и рассказал о ситуации с ЧМ-2021.



«Все обеспокоены нынешней ситуацией. Мы должны быть уверены на сто процентов, что турнир может пройти в безопасности, да и ситуация с коронавирусом очень плохая. Мы в полном тумане. В отчёте, который подготовила экспертная группа, говорилось о разных рисках. Мы сосредоточились на безопасности и ситуации с коронавирусом, об остальном не говорили. Никакого решения пока не принято, и его нужно принять самое позднее к началу января. У нас была вполне единодушная группа, которая считает, что если бы ЧМ должен был проходить сейчас, то провести его было бы невозможно. Всех беспокоит ситуация с безопасностью и коронавирусом.



Если нам придётся переносить турнир из Беларуси, то нужно понимать, где мы будем играть. Пока такого решения не принято. Чёткой альтернативы нет, потому что мы не знаем, можно ли будет присутствовать на матчах зрителям. Финский министр готовит общее заявление на уровне ЕС? Его не обсуждали, потому что это заявление пока никто не видел. Давление на ИИХФ, безусловно, возрастает.



Обвинения против Дмитрия Баскова мы пока отодвинули на второй план. Нам нужно получить подтверждение, что эта информация верна, прежде чем предпринимать какие-то действия. Если это правда, то это очень неприятная вещь. Что я отвечаю на вопрос о том, что ИИХФ, кажется, хочет играть в Беларуси? Ничего. Я своё мнение повторял много раз. Что будет, если Финляндия бойкотирует ЧМ? В одиночку это не имеет смысла. Если это произойдёт, то в бойкоте, вероятно, будут задействованы разные страны», — приводит слова Куммолы Yle.

Шведский тренер: может быть, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия объявят общий бойкот ЧМ?