Фетисов — о варианте с переносом ЧМ-2021 из Минска в Москву: время считать деньги

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию, что чемпионат мира могут перенести из Беларуси в Россию.

«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это тоже одна из тем. А если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст, мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против. Время считать деньги. С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти на выручку. Не знаю… Нужно думать, что важнее», – цитирует Фетисова Sport24.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Однако вчера, 19 ноября, появилась информация, что ИИХФ может перенести минскую часть мирового первенства из Беларуси в Москву.