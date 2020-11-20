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Фетисов — о варианте с переносом ЧМ-2021 из Минска в Москву: время считать деньги

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фетисов — о варианте с переносом ЧМ-2021 из Минска в Москву: время считать деньги
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию, что чемпионат мира могут перенести из Беларуси в Россию.

«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это тоже одна из тем. А если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст, мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против. Время считать деньги. С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти на выручку. Не знаю… Нужно думать, что важнее», – цитирует Фетисова Sport24.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Однако вчера, 19 ноября, появилась информация, что ИИХФ может перенести минскую часть мирового первенства из Беларуси в Москву.

Вице-президент ИИХФ прокомментировал слухи о переносе ЧМ-2021 в Москву
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