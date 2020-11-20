Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Iltalehti: ИИХФ молчит о ситуации в Беларуси. Причина бесхребетного поведения — деньги

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Iltalehti: ИИХФ молчит о ситуации в Беларуси. Причина бесхребетного поведения — деньги
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель финского издания Iltalehti Веса Парвиайнен прокомментировал отсутствие решения со стороны Международной федерации хоккея относительно возможного переноса части ЧМ-2021, который должен проходить в Минске.

«В среду ИИХФ опубликовала заявление с подробным описанием проблем, связанных с организацией чемпионата мира в Минске, но за обтекаемыми формулировками федерации удалось промолчать о том, как плачевно обстоят в Беларуси дела с правами человека. ИИХФ сохранила молчание о правительстве Лукашенко, который насмехается над законом и демократией. Причина такого бесхребетного поведения только одна — деньги.

Я имею в виду не коррупцию, потому что свидетельств наличия её в ИИХФ у меня нет, а страховые требования, страховку. Если федерация отменит ЧМ самостоятельно, то страховки не будет. Эта ситуация знакома нам с весны, когда ИИХФ откладывала принятие решения по чемпионату мира в Швейцарии. Отмена турнира в одностороннем порядке означала бы потерю больших денег, поэтому нужно было ждать решения швейцарских властей.

С решением от белорусских властей всё будет ещё сложнее. Лукашенко не признаёт ни критики, ни серьёзности ситуации с коронавирусом в его стране. Поэтому ИИХФ должна решить сама, отменять ли чемпионат мира. Возникает вопрос, почему федерация говорит только об отмене ЧМ, а не о его переносе из Минска в какую-нибудь демократическую и безопасную страну. Перенос имел бы больше преимуществ независимо от того, состоится турнир или нет. ИИХФ спасла бы свою репутацию, если бы оправдала своё решение западными ценностями», — отметил Парвиайнен.

Вице-президент ИИХФ: бойкот ЧМ в одиночку не имеет смысла — для этого нужны разные страны
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020