Iltalehti: ИИХФ молчит о ситуации в Беларуси. Причина бесхребетного поведения — деньги

Обозреватель финского издания Iltalehti Веса Парвиайнен прокомментировал отсутствие решения со стороны Международной федерации хоккея относительно возможного переноса части ЧМ-2021, который должен проходить в Минске.

«В среду ИИХФ опубликовала заявление с подробным описанием проблем, связанных с организацией чемпионата мира в Минске, но за обтекаемыми формулировками федерации удалось промолчать о том, как плачевно обстоят в Беларуси дела с правами человека. ИИХФ сохранила молчание о правительстве Лукашенко, который насмехается над законом и демократией. Причина такого бесхребетного поведения только одна — деньги.



Я имею в виду не коррупцию, потому что свидетельств наличия её в ИИХФ у меня нет, а страховые требования, страховку. Если федерация отменит ЧМ самостоятельно, то страховки не будет. Эта ситуация знакома нам с весны, когда ИИХФ откладывала принятие решения по чемпионату мира в Швейцарии. Отмена турнира в одностороннем порядке означала бы потерю больших денег, поэтому нужно было ждать решения швейцарских властей.



С решением от белорусских властей всё будет ещё сложнее. Лукашенко не признаёт ни критики, ни серьёзности ситуации с коронавирусом в его стране. Поэтому ИИХФ должна решить сама, отменять ли чемпионат мира. Возникает вопрос, почему федерация говорит только об отмене ЧМ, а не о его переносе из Минска в какую-нибудь демократическую и безопасную страну. Перенос имел бы больше преимуществ независимо от того, состоится турнир или нет. ИИХФ спасла бы свою репутацию, если бы оправдала своё решение западными ценностями», — отметил Парвиайнен.