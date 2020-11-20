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Оргкомитет ЧМ-2021 прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Оргкомитет ЧМ-2021 прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Организационный комитет белорусской части чемпионата мира 2021 года по хоккею опроверг информацию о переносе матчей из Минска в Москву.

«На данный момент в адрес оргкомитета белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года не поступало никакой информации о возможной релокации турнира. Более того, мы находимся в ежедневном контакте и с нашими латвийскими партнёрами, и со специалистами ИИХФ и продолжаем подготовку к совместному проведению турнира в Минске и Риге», — цитирует «РБК-Спорт» заявление пресс-службы оргкомитета турнира.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Однако вчера, 19 ноября, появилась информация, что ИИХФ может перенести минскую часть мирового первенства из Беларуси в Москву.

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