Оргкомитет ЧМ-2021 прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву
Организационный комитет белорусской части чемпионата мира 2021 года по хоккею опроверг информацию о переносе матчей из Минска в Москву.
«На данный момент в адрес оргкомитета белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года не поступало никакой информации о возможной релокации турнира. Более того, мы находимся в ежедневном контакте и с нашими латвийскими партнёрами, и со специалистами ИИХФ и продолжаем подготовку к совместному проведению турнира в Минске и Риге», — цитирует «РБК-Спорт» заявление пресс-службы оргкомитета турнира.
ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Однако вчера, 19 ноября, появилась информация, что ИИХФ может перенести минскую часть мирового первенства из Беларуси в Москву.
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