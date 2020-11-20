Оргкомитет ЧМ-2021 прокомментировал слухи о переносе турнира из Минска в Москву

Организационный комитет белорусской части чемпионата мира 2021 года по хоккею опроверг информацию о переносе матчей из Минска в Москву.

«На данный момент в адрес оргкомитета белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года не поступало никакой информации о возможной релокации турнира. Более того, мы находимся в ежедневном контакте и с нашими латвийскими партнёрами, и со специалистами ИИХФ и продолжаем подготовку к совместному проведению турнира в Минске и Риге», — цитирует «РБК-Спорт» заявление пресс-службы оргкомитета турнира.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Однако вчера, 19 ноября, появилась информация, что ИИХФ может перенести минскую часть мирового первенства из Беларуси в Москву.