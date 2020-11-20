Фурх: минское «Динамо» в этом году выглядит лучше, чем раньше, почему бы не обыграть ЦСКА?

Голкипер минского «Динамо» Доминик Фурх подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 ОТ), а также поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА.

«Была тяжёлая игра. Мы доминировали, действовали лучше большую часть матча. Вратарь соперника сыграл очень хорошо. «Сочи» забросил за три минуты до конца, но нам повезло в концовке. Или это карма, и нам воздалось. Мы сравняли счёт, а в овертайме вырвали победу. Конечно, очень важно, чтобы на арене была атмосфера, неважно, дома ты или в гостях, всегда приятно играть при болельщиках.

Нам нужно придерживаться плана на игру, продолжать играть хорошо, стремиться играть ещё лучше. «Динамо» в этом году выглядит лучше, чем раньше, почему бы нам не обыграть ЦСКА?» – цитирует Фурха пресс-служба минского клуба.