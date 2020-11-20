Не сыгравший ни одного матча за «Авангард» Иван Лисин продолжит карьеру в «Буране»
«Буран» заключил контракт до конца сезона с нападающим Иваном Лисиным, сообщается на официальном сайте воронежского клуба ВХЛ.
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Адмирал». В 49 матчах он набрал 3 (0+3) очка, заработав показатель полезности "-6" и набрав 26 минут штрафного времени. 17 июня 2020 года Лисин подписал контракт с «Авангардом», но за главную команду системы «ястребов» не провёл ни одного официального матча.
В нынешнем сезоне 21-летний нападающий сыграл всего один матч в регулярном чемпионате ВХЛ в составе новокузнецкого «Металлурга», который является клубом-партнёром омичей в вышке. Иван провёл на льду меньше семи минут игрового времени и не отметился результативными действиями.
«Авангард» расторг контракт с нападающим Иваном Лисиным
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