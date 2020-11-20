Домашние матчи «Йокерита» с московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» пройдут без зрителей
Домашние матчи «Йокерита» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым» состоятся без зрителей, сообщается на сайте финского клуба.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
Это решение принято в связи с запретом властей Южной Финляндии на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек на территории Хельсинки и Уусиммаа. Запрет вступает в силу 23 ноября и действителен до 13 декабря.
Матч «Йокерита» с «Динамо» запланирован на 24 ноября, а с «Салаватом Юлаевым» — на 2 декабря. При этом подчёркивается, что ближайшая домашняя встреча «Йокерита» с «Сочи», которая состоится 20 ноября, пройдёт со зрителями.
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