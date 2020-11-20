ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021

Федерация хоккея России объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021. Для участия в сборе вызваны 28 игроков:



Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов («Ак Барс», Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);



Защитники: Роман Бычков («Локомотив», Ярославль), Александр Кирпичников («Трактор», Челябинск), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба – СКА, Санкт-Петербург), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Иван Рогов («Северсталь», Череповец), Никита Седов (ХК «Сочи», Сочи), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семён Чистяков («Авангард», Омск).



Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилл», QMJHL), Родион Амиров, Даниил Башкиров (оба – «Салават Юлаев», Уфа), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба – ЦСКА, Москва), Захар Бардаков («Витязь», Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – «Авангард», Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все – СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA)



Команда соберётся в УТЦ «Новогорск» 29 ноября, где после соблюдения всех карантинных мер приступит к тренировкам. В программе сбора – занятия на льду и в тренажёрном зале.



13 декабря сборная России U20 отправится в Эдмонтон, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведёт заключительный этап подготовки. 22 и 24 декабря российские хоккеисты сыграют контрольные матчи с командами Словакии и Канады. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем со сверстниками из США.