ФХР сделала заявление о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси

ФХР прокомментировала возможность переноса ЧМ-2021 из Беларуси.



«В течение текущей недели увеличилось количество новостей о возможном переносе чемпионата мира среди взрослых мужских команд 2021 года из Беларуси в другую страну. Федерация хоккея России напоминает, что решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно Международная федерация хоккея (IIHF). В настоящее время такое решение не принято.



ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации. В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира.



Федерация хоккея России убедительно просит доверять только тем новостям о чемпионате мира, источником которых является Международная федерация хоккея», — сообщается на официальном сайте ФХР.

Вице-президент ИИХФ прокомментировал слухи о переносе ЧМ-2021 в Москву