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ФХР сделала заявление о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ФХР сделала заявление о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

ФХР прокомментировала возможность переноса ЧМ-2021 из Беларуси.

«В течение текущей недели увеличилось количество новостей о возможном переносе чемпионата мира среди взрослых мужских команд 2021 года из Беларуси в другую страну. Федерация хоккея России напоминает, что решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно Международная федерация хоккея (IIHF). В настоящее время такое решение не принято.

ФХР действует по плану Международной хоккейной федерации. В настоящее время в ФХР не поступало предложения принять ЧМ-2021. В случае такого обращения федерация рассмотрит возможность проведения этого турнира.

Федерация хоккея России убедительно просит доверять только тем новостям о чемпионате мира, источником которых является Международная федерация хоккея», — сообщается на официальном сайте ФХР.

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