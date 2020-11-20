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Защитник «Ак Барса» Андрей Педан дисквалифицирован на один матч за удар коленом

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан дисквалифицирован на один матч за удар коленом
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между казанским «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» Андрея Педана по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что на 59-й минуте встречи защитник казанцев Андрей Педан применил неудачный силовой приём против форварда нижегородцев Джастина Клуса. Судьи квалифицировали нарушение как удар коленом и выписали игроку обороны пятиминутный штраф.

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