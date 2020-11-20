9-й номер драфта НХЛ 2020 года заболел коронавирусом
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Марко Росси заразился коронавирусом, сообщает на своей странице журналист Скотт Уилер.
Отмечается, что состояние 19-летнего хоккеиста улучшается. В понедельник, 23 ноября, завершится его карантин. Форвард уже рассчитывает сыграть 27 или 30 ноября.
Сейчас нападающий играет на правах аренды за «Цюрих». В чемпионате Швейцарии австриец провёл один матч и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что «Миннесота» выбрала Росси в первом раунде драфта НХЛ в 2020 году под 9-м номером. Минувший сезон форвард провёл в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67». В 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 120 (39+81) очков при показателе полезности «+69» и 40 минутах штрафа.
«Миннесота» отправила Марко Росси в аренду в «Цюрих»
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