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«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей

«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 2:1.

Первый период оказался безголевым. Уже на второй минуте следующего игрового отрезка голкипер уфимцев Юха Метсола ошибся, за воротами отдав передачу игроку красно-белых Анатолию Никонцеву. Капитан столичной команды не растерялся и, выехав из-за ворот, открыл счёт в матче. На 35-й минуте «Салават» смог отыграться. С передач Теэму Хартикайнена и Маркуса Гранлунда шайбу забросил Сакари Маннинен. Победную шайбу в серии буллитов забросил Маркус Гранлунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Салават Юлаев» проведёт с «Барысом». «Спартак» сыграет с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 22 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2020, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
0:1 Никонцев – 21:29' (5x5)   1:1 Маннинен (Хартикайнен, Гранлунд) – 34:21' (5x5)   2:1 Гранлунд – 65:00' (ПБ)
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