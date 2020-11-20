Лямся: Амиров много был без практики, поэтому его пока заявили только 13-й нападающим

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б).



«Довольны, что набрали два очка. Обыграли сильного соперника, который хорошо защищался.



Почему Воробьёв вышел в четвёртом звене? Это первая встреча после долгого перерыва. Там был Хохряков, выходил Амиров. Воробьёв сыграл хорошо.



Что нужно сделать Амирову, чтобы попасть хотя бы в третье звено? Он много пропускал, был без практики, поэтому решили его заявить 13-м нападающим. Посмотрим дальше, как использовать Родиона, он провёл неплохой матч.



Беспокоит ли, что команда в основное время не выигрывает с 30 октября? Нет. Если выигрываешь в основное время, дают два очка. Если побеждать в овертайме, тоже дают два очка.



Почему не показываем атакующей игры, особенно после паузы на евротур? Сложно показывать атакующий хоккей все 60 матчей. Если соперник играет от обороны, нам нужно искать ключи к защите «Спартака», поэтому не все встречи получаются яркие.



Показывает ли «Салават» в ходе сезона атакующий хоккей, о котором заявляли до начала чемпионата? Сложно сказать. Не стоит забывать, что всё зависит от соперника. В этом сезоне мы забили много голов, посмотрите в таблицу. Это говорит об атакующем хоккее», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».

«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей