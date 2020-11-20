Маркус Гранлунд — о действиях Гудачека на его буллите: это было странно, но успел обыграть

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б).



«Отличная победа, два очка. Хороший матч. То, что нужно. Почему в игре команд было так много брака? Каждая команда играет с нами плотно, усложняет жизнь. Наш единственный выход — прогрессировать с каждым днём.



Здоровье? У меня все хорошо, насморка нет.



Удивился ли, когда Гудачек выбежал из ворот? Это было странно. Мне было важно успеть обыграть вратаря, принять моментальное решение.



Андрей Зубарев сказал, что качество льда не позволяло делать острые передачи? Лёд для команд одинаковый. Всё зависит от игроков.



Взаимодействие с Хартикайненом и Манниненом? Мы понимаем, что каждый будет делать в любом момент. Хартикайнен — большой, сильный игрок. Создаёт нам много моментов. Маннинен хорошо играет в обороне, делает много работы», — приводит слова Гранлунда «ГорОбзор.Ру».

«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей