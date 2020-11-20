Задоров: всё ещё считаю себя молодым игроком. Защитник выходит на пик в 28-29 лет
Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров заявил, что рассчитывает получить в новой команде более значимую роль, чем в «Колорадо».
«Когда я вижу, что тренер доверяет мне, когда меня выпускают против лучших игроков соперника, то мне это добавляет сил. Я получаю от этого искренне удовольствие.
Я всё ещё считаю себя молодым игроком. Защитник выходит на пик в 28-29 лет», — приводит слова Задорова The Athletic.
Напомним, что в середине октября защитник подписал однолетний контракт с «Чикаго» на $ 3,2 млн.
Задоров перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» также заплатит за Саада компенсацию размером в $ 1 млн.
Чемберс: «Колорадо» устал от нестабильной игры Задорова, но он был приятным человеком
- 20 ноября 2020
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
19:50
-
19:31
-
19:00
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:45
-
17:27
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:19
-
15:51
-
15:35
-
15:09
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:10
-
14:06
-
13:51
-
13:25
-
13:00
-
12:31
-
12:25
-
12:13
-
11:56
-
11:43
-
11:15
-
10:56
Партнерский контент