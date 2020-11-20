Задоров: всё ещё считаю себя молодым игроком. Защитник выходит на пик в 28-29 лет

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров заявил, что рассчитывает получить в новой команде более значимую роль, чем в «Колорадо».



«Когда я вижу, что тренер доверяет мне, когда меня выпускают против лучших игроков соперника, то мне это добавляет сил. Я получаю от этого искренне удовольствие.



Я всё ещё считаю себя молодым игроком. Защитник выходит на пик в 28-29 лет», — приводит слова Задорова The Athletic.



Напомним, что в середине октября защитник подписал однолетний контракт с «Чикаго» на $ 3,2 млн.



Задоров перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» также заплатит за Саада компенсацию размером в $ 1 млн.

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