Овечкин отметил день рождения своей жены танцами под живое исполнение Шнурова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил день рождения своей жены Анастасии Шубской. Запись появилась в «Списке Гинера» в «Твиттере». Ранее её в «сториз» «Инстаграма» размещала сама Анастасия.



Несколько дней назад Анастасии Шубской, младшей дочери актрисы Веры Глаголевой, исполнилось 27 лет.



На кадрах можно увидеть, как лидер «Вашингтона» танцует под хит музыканта Сергея Шнурова «В Питере — пить!». На сцене поёт звёздный исполнитель. При этом в зале очень много гостей. В руках у Овечкина коктейль.

Напомним, пока до сих пор нет ясности, когда стартует новый сезон НХЛ. Предполагаемая дата — 1 января 2021 года. Возможно, он пройдёт в усечённом формате. Именно пандемия позволила хоккеисту в этом году отметить свой день рождения, а также устроить праздник жене в Москве. Раньше в это время уже проходили матчи регулярного чемпионата НХЛ.