Генменеджер «Чикаго» рассказал, какую роль в клубе доверят Задорову

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн заявил, что в клубе всерьёз рассчитывают на защитника Никиту Задорова.
«Мы связываем с Задоровым большие надежды. Он добавит нашей команде тех качеств, которых ей не хватало в последнее время. Это жёсткий парень. Он никому не уступит на льду. Думаю, он также поможет в развитии нашим молодым ребятам, которым только предстоит сделать новый шаг вперёд», — приводит слова Задорова The Athletic.
Напомним, в середине октября защитник подписал однолетний контракт с «Чикаго» на $ 3,2 млн.
Задоров перешёл в «Чикаго» вместе со шведом Антоном Линдхольмом, в обратном направлении проследовали нападающий Брэндон Саад и Дэннис Гилберт. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» заплатит за Саада компенсацию в размере $ 1 млн.
- 20 ноября 2020
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